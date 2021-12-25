شاهد | فيديو لمشاجرة إبنة ماجد المصري وعريسها؛ وطردها بعض الحاضرين لزفافها.. ووالدتها: مستكترين علينا الفرح ليه؟

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو يرصد مشــاجرة ابنتها ماهيتاب وعريسها مع بعض حضور حفل زفافها.

منى إش إش دافعت عن ابنتها، وكشفت أن سبب المشاجرة يعود إلى اقتــحام البعض الحفل دون دعوتهم، وانــدساسهم بين المعازيم.

حيث كتبت، على حسابها بموقع “إنستجرام”: “ســيبونا نفرح شوية مستكـــترين علينا الفرح ليه.. مين فيكم يعمل فرح ويلاقي أشكال غـريبة تقــــتحم خصوصيتك ويندسوا بين المعازيم وكمان يتزاحـــموا وصوروا الفرح كأنه الفرح فرحهم”.

وأضافت: “هو فى حد طبيعي يعمل كده. دا أنا بكون معزومة وبتحرك بحساب عشان مجـرحش أهل الفرح. و الأغـرب الناس إللي مش عاجبهم رد فعل بنتى وعريسها .. لو دة حصل عندكم هاتعملوا إيه. ؟؟”.

وفي منشور آخر قالت منى إش إش دفاعًا عن إبنتها :” ماهيتاب بنت بلد جدعة ومحترمة وحنونة وإللي يعرفها هايأكد كلامى. أولا هى قالت للمتطفلين المندسين إللى إحنا مانعرفش مين دول وهجموا علينا زى الجراد وزحموا المكان على المسرح وقفوا ورانا وادامنا كأنهم أصحاب الفرح غير اللى كانوا تحت مع المعازيم قالتلهم إنزلوا من على المسرح. مش اطلعوا برة زى عنواين المواقع الإلكترونية كاتبه عشان تلفت النظر، اسمعوا كلامها بتقول إيه وركزوا. وللعلم أنا طلبت منهم يوسعوا المكان وعريسها كمان. وفى الاخر هى غضبت لأنهم لاحياة لمن تنادي. واللي غلط فى بنتى ربنا ينتقم منه”.

وكان قد احتفل الفنان ماجد المصري، بحفل زفاف ابنته ماهيتاب، بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقد أطلت ابنته العروس بفستان زفاف طويل منفوش من أسفل، وقد لاحظ الجمهور تخليها عن حـــجابها، واستبداله بطرحة زفاف طويلة كشفت عن شعرها، وذلك على الرغم من ظهورها في حفل عــقد قرانها وهي ترتدي الحــجاب.

كما كان فستانها أكمامه شفافة لا تتناسب مع التزامها بالحجاب، وهو ما عرضها للكثير من الانتقــادات، وتسائلوا إن كانت ستتخــلى عنه تماما، أم أنها أرادت عــدم ارتدائه في زفافها فقط.

وحضر حفل زفاف ابنة ماجد المصري العديد من مشاهير الفن والإعلام ومنهم ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وخالد سليم ومصطفى قمر والمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي وعمر زهران وحكيم ومحمود الليثي وبوسي شلبي ومي سليم وعمرو يوسف ومحمد زكي ومحمد عماد.

وكان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته ماهى من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه بموقع “انستجرام”، مجموعة صور من الاحتفال بكتب الكتاب فى منزل العروس، مصحوبة بتعليق :” تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضى وعقبال عندكم جميعا ان شاء الله”، فيما حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته فور نشره الصور.

وقال الفنان ماجد المصرى، فى تصريحات تليفزيونية إن البنت بالنسبة للرجل شيء غالى جدا ويشعر بضـعفها، متابعا: كنت أنظر لعين عريسها وأقول لى أنا أعطيت لك ابنتى، وأنا متأكد أنه سيصونها، وربنا يقدره عليها.

وتابع الفنان ماجد المصرى: عندما تتزوج ابنتى فهناك شيء بداخلى يتم إزاحته، فهو إحساس لا يشعر به غير الأب أو من لديه أولاد فقط.

وحول طلباته من العريس قبل الزفاف، قال الفنان ماجد المصرى: أنا راجل بسيط وبشترى راجل ومصطفى زوج ابنتى رجل محترم .

وأشاد ماجد المصري بزوج ابنته قائلا: مصطفى شاب جميل ومن عيلة وناس محترمة جدا، وأنا بحترمه لإنه شاب مكافح وراجل، وأنا مشكـلتي في الحياة اللي ياخد بنتي يبقى راجل، معنديش متطلبات أخرى.

وشارك ماجد المصري جمهوره بفيديو له، يحتضن فيه ابنته ويبـكي، وذلك عبر ستوري له، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهرت في الخلفية أغنية بنتي وحبيبتي، للمطرب مدحت صالح، التي تفاعل معها بشدة جعلته يبـكي، خلال هذه المناسبة.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت