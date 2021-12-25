شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رشوان توفيق ورجاء حسين بختام مهرجان آفاق بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية عن فعاليات ختام المهرجان فى دورته السابعة، وذلك غدا الأحد، فى تمام السابعة مساء بمسرح مركز الهناجر للفنون.

قال رئيس ومؤسس المهرجان المخرج هشام السنباطي: سوف تبدأ الفعاليات بالسلام الوطني، يعقبه فيلم حول فعاليات الدورة السابعة والفرق المشاركة، ثم عرض فنى قصير يعقبه تكريم نخبة من المسرحيين المصريين والعرب يمثلون سبعة دول عربية، وهم: من مصر الفنان القدير رشوان توفيق، أ. د. كمال عيد، والفنانة القديرة رجاء حسين، والفنان القدير صبرى عبد المنعم، ومن المملكة العربية السعودية د. ملحة عبد الله، والمخرج التونسى فوزى إبراهيم، والفنان اليمنى د. على الجنفدي.



المكرمون

كان المهرجان قد كرم عبر فعاليات السفير على مهدى من السودان، والفنان الأردنى على عليان.

كما يشهد الحضور تكريم لجنة تحكيم المهرجان المكونة من نخبة من المبدعين العرب والمصريين: من مصر د. سيد على إسماعيل، الناقد يسرى حسان، الفنانة القديرة حنان شوقي، د. محمد عبد العزيز، المخرج القدير عبد الغنى زكي، مصمم الديكور فادى فوكيه، د. أحمد الدله، المخرج والكاتب منير راضى (العراق)، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور، ويعقب التكريم إعلان توصيات وجوائز الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية.

تقام الفعاليات تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادى سرور، والرئيس الشرفى للدورة السابعة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وتهدى الدورة لاسم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك فى الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر، بمشاركة 14 عرضا مسرحيا ومشاركة دول ليبيا وتونس والسودان والجزائر والمغرب والعراق وسلطنة عمان، والأردن، واليمن.

الدورة السابعة لمهرجان آفاق إهداء لروح النجمة الراحلة رجاء الجداوي، ضيف الشرف دولة "سلطنة عمان"، الرئيس الشرفى النجمة سميرة عبد العزيز، مؤسس وأمين عام المهرجان هشام السنباطي، المدير التنفيذى د. سالى سليمان، المدير الفنى د. رانيا الشامي، مدير الإعلام والندوات أحمد زيدان، مدير الدعاية والاعلان محمد الكومي، مسؤول العلاقات الخارجية الفنانة الليبية القديرة خدوجة صبري، مدير العلاقات العامة عمرو أمين، لجنة التجهيزات الفنية أسامة حربي، ابراهيم السيد، لجنة المرافقون: أحمد حداد، احمد سليمان، ماريو امجد، ماجده اللبان، محمد ناجي، محمد فاروق، عمرو سيد، امام محمد، لجنة التنظيم : اندرو فوزى، مروان شومان، تامر فؤاد، مالتى ميديا محمد سعيد.