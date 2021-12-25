وفاة صاحبة أغنية ” اقروا الفاتحة لأبو العباس “

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 08:50 مساءً - توفيت صباح اليوم السبت المطربة المعتزلة ” سماح الاسكندرانية ” صاحبة الأغنية الشهيرة ” أقروا الفاتحة لأبو العباس ” . وشيعت جنازة سماح الاسكندرانية عقب صلاة الظهر ودفنت بمقابر الأسرة بمحافظة الاسكندرية . يذكر أن سماح الاسكندرانية إسمها الحقيقي هو : سماح محمود عبد الحميد .. وكانت متزوجة من الملحن ” زاهر عبدالحميد ” ولديها منه إبنة وحيدة . وشاركت المطربة الراحلة في عدد من اﻷعمال الفنية من بينها : مسلسل ” عادات وتقاليد ” وفيلم ” ضحية حب ” .. كما لحن لها الموسيقار الكبير بليغ حمدي أغنية ” مسيلي على القمر يا ليلى ” .

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