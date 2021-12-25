قرار بإزالة مدفن ” صلاح ذو الفقار ” .. وإبنته توجه رسالة إلى المسئولين

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 08:50 مساءً - كشفت المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ” منى ذو الفقار ” في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك عن تلقيها إتصالا من جانب العامل بمدفن والدها الفنان الراحل ” صلاح ذو الفقار ” يخبرها بقرار محافظة القاهرة بإزالة وهدم المدفن من أجل إجراء توسعات للطرق .

ووجهت المحامية منى ذو الفقار رسالة إلى المسئولين بإيجاد حل آخر غير إزالة مدفن والدها الذي يعد من التراث الأثري حيث يتجاوز عمره 240 عاما .. مشيرة في حديثها إلى التاريخ العريق للعائلة وما قدمه أجدادها وساهموا به في صناعة السينما المصرية .

فكتبت في منشورها قائلة : ” دايما في ذكري أبويا الفارس الفنان الإنسان الجميل صلاح ذوالفقار أعتدنا نجتمع كعيلة ونحتفل به .. عزومة ولمة وكأنه عيد للحب والبهجة والعطاء والجمال والدفء لكن السنة دي لم نجتمع ولم نحتفل لأن قلبي واجعني ” .

وتابعت : ” من إسبوع اتصل بي التربي المسؤول عن مدفن أسرة ذو الفقار في الإمام الشافعي وقال لي باكيا أن موظفين من المحافظة حطوا علامة علي المدفن لإنه سيتم إزالته وعدد من المدافن علي جانبيه لمشروع توسيع طريق وتساءل يا فندم المدفن كبير وعمره ٢٤٠ سنة ويعتبر تراث أثري إزاي يزال وأنا تماسكت وقلت له ربنا كريم ” .

وأضافت : ” المدفن يضم كل عائلتنا أجيال من أسرة ذو الفقار المصرية الوطنية العريقة ومنهم شخصيات عامة خدمت مصر في شتي المجالات ومنهم فرسان صنعوا مجد السينما المصرية وأسعدوا الملايين بفنهم الجميل وأفلامهم التي تعد من أفلام الجوائز وكلاسيكيات السينما المصرية وأغلبها من أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما المصرية ” .

واستكملت : ” المخرج الكبير محمود ذو الفقار مخرج الأيدي الناعمة والمرأة المجهولة وأغلي من حياتي والحب كده ورجال بلا ملامح وبرج العذراء وعشرات من الأفلام التي أمتعتنا .. والمخرج العبقري شاعر السينما عزالدين ذوالفقار مخرج رد قلبي والرجل الثاني وإني راحلة وبين الأطلال ونهر الحب وشارع الحب وموعد مع الحياة وبورسعيد وامراة في الطريق والشموع السوداء وعشرات من افلام الجوائز التي لا تنسي ” .

واستطردت منى ذو الفقار : ” والفنان صلاح ذو الفقار الذي أسعدنا بأكثر من ٢٠٠ عمل فني .. أفلامه علامات منها رد قلبي والناصر صلاح الدين وأغلي من حياتي وغروب وشروق ومراتي مدير عام وكرامة زوجتي وعفريت مراتي وصباح الخير يا زوجتي العزيزة والأسطي المدير والأيدي الناعمة والإرهابي وعشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات ” .

واختتمت إبنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار منشورها قائلة : ” هل هناك حل لإنشاء الطرق وإقامة المشروعات الهامة مع الحفاظ علي تراثنا وثروتنا الإنسانية وتلافي تعريض أي أسرة لهذا الموقف القاسي المؤلم اللي واجع قلبي وقلب عائلتنا كلها ? ” .

https://www.facebook.com/mona.zulficar/posts/10226511878525530