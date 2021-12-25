شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحتفل بالكريسماس: بحبكم وعيد ميلاد سعيد لجميع عائلاتكم وأحبائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم اللبنانى راغب علامة، بالكريسماس وعيد الميلاد الجديد، متمنيًا للجميع عيد ميلاد مجيد مع العائلة والأحباب والأصدقاء، حيث نشر صورة له من احتفاله مع شجرة الكريسماس

ونشر علامة، الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "أطيب التمنيات خلال موسم الأعياد الجميل، عيد ميلاد سعيد لجميع عائلاتكم وأحبائكم، بحبكم".

من ناحية أخرى، يحيى النجم اللبنانى راغب علامة، حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 ديسمبر الجارى، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

ويستعد راغب علامة لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "ممكن أزعلك" وهى من كلمات محمد البدرى وتوزيع مدحت خميس وألحان بينو وإخراج شريف صبرى، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة فى أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.



راغب علامة