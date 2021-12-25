شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحري تحيى حفل رأس السنة في أسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة السورية وعدى البحرى، حفلاً غنائيًا، بمناسبة رأس السنة في أسطنبول بتركيا، يوم 31 ديسمبر الجارى، وتقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وأحيت الفنانة السورية وعدى البحرى مؤخرًا، عددًا من الحفلات الغنائية في عدد من الدول منها، مصر وسوريا وروسيا، والتي حضرها عدد من جمهورها وتفاعل مع أغنياتها.

وأحيت المطربة وعد البحري حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأته خلال الحفل بأغنيتى "امتى حتعرف امتى وليالي الأنس" لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغاني من ألبومها منها أغنية "غير أي حد" و"تجربة".

وأعربت وعد البحري عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، وتعتبر ذلك فخرا لها، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان.