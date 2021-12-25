شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تتسوق بغرض شراء هدايا الكريسماس لأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية أنجلينا جولى أثناء تسوقها مؤخرًا بغرض شراء هدايا الكريسماس لأبنائها، والتي تحضر للاحتفال معهم بالكريسماس في المنزل مثلما ذكر تقرير موقع ديلى ميل مؤخرًا، حينما رصدها من خلال عدة صور ارتدت فيها إطلالة سوداء بالكامل، وكانت تسير بغرض التسوق في غرب هوليود بحسب التقرير.



انجلينا جولى

من ناحية أخرى وصلت إيرادات أحدث افلام انجلينا جولى Eternals إلى 400 مليونًا و 232 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات 164 مليونًا و51 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و236 مليونا و181 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.



انجلينا

وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الماضى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، العمل من إنتاج شركة مارفل.