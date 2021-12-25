شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يحتفل مع أبنائه بمناسبة الكريسماس.. وآدم وعلى سعداء بالهدايا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج طارق العريان على الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، برفقة أبنائه، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه أثناء تقديم هدايا عيد الميلاد لثلاثة أطفال بينهم ابنيه من الفنانة أصالة، آدم وعلى.

وبدت السعادة الشديدة على أبناء طارق العريان، فى ردة فعلهم أثناء فتح صنادق الهدايا التى قدمها إليهم والدهم والتى فتحوها على الفور لاكتشاف المفاجأة التى تتنظرهم بداخلها.



طارق العريان وأبنائه



ابن طارق العريان يحتفل بالهدايا



ابن طارق العريان يفتح هديته



طارق العريان على انستجرام

ونشر طارق العريان، أيضًا، فيديو قصير لشجرة عيد الميلاد، التى تم تزينها وأضيئت بالأنوار لتتناسب مع تلك المناسبة السعيدة، وجاء هذا فيما سبق واحتفل طارق العريان رفقة النجم عمرو دياب وبصحبة النجم محمد حماقي وعمرو يوسف و تامر حبيب بالكريسماس، ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور للاحتفال عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها من جمهور ومتابعي النجوم.

وعلى جانب آخر، نشرت الفنانة النجمة السورية أصالة نصرى - فى وقت سابق، أمس الجمعة - صورا من احتفالها بالكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبى وخطيبها أحمد هلال، فى أمسية عائلية احتفالا بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس.

ونشرت شام، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد من أحبائى لكم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن، حيث نشرت المقطع عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت رسالة رومانسية قائلة: "بدّى أهديها لقلبك الحلو الّلى متله عمّرى ما شفت، بدّى أهديها للطيابة وللشهامة الّلى بروحك".