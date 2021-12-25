شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف: شمس البارودى ستظهر فى فيلم يتناول حياتنا ولكن لن تمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير حسن يوسف أن ابنه الفنان عمر حسن يوسف لايزال يكتب مشروع الفيلم التسجيلى الذى يتناول مسيرة حياته وحياة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى، ويبحث عن جهة لتمويل هذا المشروع وإنتاجه حتى يخرج للنور.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ابنه عمر استأذنه هو وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى ليقوم بهذا المشروع وأنهما وافقا بشرط أن يكون فيلما تثقيفيا وتسجيليا وليس به تمثيل، مؤكدا أن ابنه عمر يكتب الفكرة وتفاصيلها بتمهل وتدقيق شديد.

ونفى الفنان الكبير ما تردد من أن هذا المشروع سيكون عودة لزوجته المعتزلة للتمثيل مرة أخرى قائلا: المشروع هيكون فيلما تسجيليا وثائقيا واتفقنا مع عمر إنه مش هيجيب حد غريب يصور ولكن سيكون هو المحاور والمصور، ونكون نحن على طبيعتنا فى البيت وحتى يسهل لشمس التحدث والتحرك بطبيعتها كأم وزوجة دون أن يكون هناك أى تمثيل، وننتظر حتى ينتهى عمر من مسلسل يشارك بالتمثيل فيه"

وعن مشروع الكتاب الذى يتناول السيرة الذاتية لحياة الفنان حسن يوسف، قال الفنان الكبير : " للأسف أنا كسلان جدا فى الكتابة ولكنى كتبت العناصر كلها الخاصة بمحتوى الكتاب الذى يتناول ذكرياتى مع عمالقة الفن الذين تعاونت معهم من كل الأجيال بداية من يوسف وهبى وحسين رياض والعندليب وشادية والسندريلا ونادية لطفى ونيللى ويسرا وحتى أجيال الشباب وأفكر فى تقديم هذه السيرة كبرنامج بالصوت والصورة إذا اتفقت مع قناة فضائية "، مؤكدا أن هذه السيرة تتناول مسيرة أكثر من نصف قرن فى عالم الفن مع كبار الفنانين والمخرجين.