شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين أحمد كامل: ظهور شخصية "خديجة" الحقيقية في الحلقة الأخيرة من "حلم حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المخرجة ياسمين أحمد كامل، أن ميريام علاء وهى الشخصية الحقيقة التى تجسدها الفنانة مايان السيد "خديجة" سوف تظهر ضيفة شرف فى الحلقة الأخيرة، من حكاية "حلم حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا"، واستعانت بها لتوثق اللحظات الأخيرة فى العمل بوجود الحالة بعينها، موضحة أنه لم يعلم أحد من فريق العمل أنها مصابة بالتوحد غير بعد انتهاء التصوير، وهذا يدل على أن هناك أمل فى الشفاء بمساعدة الأهل والمجتمع.

وأشارت ياسمين أحمد كامل، إلى أنه حينما عرض عليها الحدوتة شعرت بالخوف لثقل العمل، وقصة صعبة والتوحد، والأمهات التى بتنقد العمل، قالت أنها اختارت نموذج واحد لكى تناقشه حتى يصل للجمهور والرسالة الأساسية أن يكون العمل انسانى بحت ليكون سهل وبسيط.

من ناحية أخرى، قالت الفنانة مايان السيد خلال لقائها فى تليفزيون ”الخليج 365”، أنها لمست شخصية "ميريام" الحقيقة لكى تجسد دور "خديجة"، فى حكاية "حلم حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا"، خصوصًا وأنها شخصية إجتماعية، وكل تفاصيلها، وعلاقتها بوالدتها وتعرضها للتنمر فى المدرسة والتنمر الإلكترونى، لذلك قرروا أهلها بنقلها من مدرسة لمدرسة أخرى لكى تستطيع التعامل معها.

وتابعت مايان السيد، أن مخرجة العمل ياسمين قامت بتصوير ميريام، لنستند به فى التصوير، موضحة أن لديها صديق مقرب لديه توحد، وتعرض أيضًا للتنمر، واخذت منه كل تفصيلة عن معاناتاه والتنمر الذى تعرض له.

والحكاية من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وتناقش الحكاية فكرة التوحد، والأشخاص الذين يعانون من الوحدة، وتعرض حالياً على قنوات DMC.