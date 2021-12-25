بالفيديو والصور| كيف تحول ياسر جلال لمستذئب وهل هاجم "النمس" هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المونتير عمرو عاكف، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديو، كشف خلاله عن كواليس الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، التي قام بها في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية.

وحققت الفيديو خلال 24 ساعة نحو مليون مشاهدة، ومن بين الأعمال التي كشف كواليس تصميم الجرافيكس فيها مسلسل "كوفيد 25" بطولة الفنان يوسف الشريف، فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، فيلم "الإنس والنمس" للفنان محمد هنيدي ومشاهد هجوم "النمس" عليه، وبرومو مسلسل "الديب" للفنان ياسر جلال الذي تحول فيه لمستذئب.

ومن جانبه أعرب عاكف، في بيان صحفي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد قيامه بنشر فيديو يكشف فيه كواليس الخدع البصرية، وقيامه بإدخال تقنيات الجرافيكس.

وشهد الفيديو قيام الصفحة الرسمية للفنان محمد هنيدي بالتعليق، إذ كتب المسؤول عن الصفحة "أول مرة أعرف إن النمس في فيلم (الإنس والنمس) كان جرافيك".