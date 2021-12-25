بالصور| طارق العريان يهدي طفليه من أصالة هدايا الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج طارق العريان، جمهورها ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا وفيديو من احتفاله بالكريسماس وعيد الميلاد.

واستعرض في الفيديو شجرة الكريسماس، كما ظهر في الصور إلى جوار طفليه من طليقته الفنانة أصالة علي وآدم، وهما يمسكان بالهدايا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق: عودة أسود الأرض" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، نسرين إمام، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاة الجهيني.