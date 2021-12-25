تزوجتا نفس الرجل.. دينا تعلن كرهها لفنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة دينا، عن كرهها للفنانة فيدرا طليقة زوجها الفنان الراحل سامح الباجوري.

وقالت دينا، ببرنامج "واحد من الناس": "مبطيقهاش.. أنت جايبلي صورتها علشان أقول كدة، وهي ست شريرة ومش لطيفة".

وتابعت: "مفيش حاجة بينا أساسًا.. أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وأنا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا".

واختتمت كلامها عن فيدرا: "هي ست شريرة فانا بكرهها ومش مضطرة اني أجامل".

وكانت دينا، قالت خلال البرنامج أيضا، إنها لا تركز على الألقاب التي تُطلق عليها، ولكن هناك لقب أعجبها بشدة وهو "الراقصة حافية القدم"، وذلك لأنها تحب الإحساس بالطبيعة وهي تسير "حافية" وتشعر بالأرض من تحتها، ولهذا تحرص خلال رقصها على أن لا ترتدي شئ في قدمها.

وتابعت، أن وجود اعتراض من البعض عليها يعني أنها تقدم "حاجة كويسة"، وهناك من يولدون وهم يثيرون الجدل ولكنها لا تقصد أن تنفذ أشياء تثير اعتراض الآخرين أو تسبب حالة جدل، مضيفةً: "اللي بيتكعبل في الناس اللي بترجعه لورا مش هيفكر في أنه يمشي خطوة لقدام".

شددت الراقصة على أن ما يهمها هو أن تنجح في عملها، أما المعترضين فلن تسمح لهم أن "يكعبلوها"، مشيرةً إلى أن الجاذبية تأتي من العقل وليس القلب أو الشكل، وترى أن تركيبة شخصيتها مريحة للناس الطبيعية ولكن ليست مريحة للناس المتكلفة.

تابعت دينا أنها لو تعرضت للهجوم غير المؤدب فسترد أما لو كان الهجوم بناء فستستمع إليه، مشيرةً إلى أنه هذا يحدث معها بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.