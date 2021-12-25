حصاد 2021.. 100 صورة لنجوم الفن في المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تشهد مصر إقامة العديد من المهرجانات الفنية كل عام، وعلى رأس تلك المهرجانات مهرجان الجونة في دورته الخامسة بمهرجان التي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

وكذلك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أقيمت فعاليات الدورة الـ 43 في الفترة من 26 نوفمبر الماضي وحتى يوم 5 ديسمبر الجاري.

وكذلك مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي أقيمت فعالياته في الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر 2021.

وأقيمت فعاليات المهرجانات الفنية مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفرق المهرجانات.

ومع قرب نهاية العام 2021، يواصل "الخليج 365" نشر الحصاد الفني لهذا العام.

وننشر أعلاه 100 صورة لنجوم ونجمات الفن المصري والعربي من على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنية المختلفة التي أقيمت في مصر عام 2021.