فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 6 ثواني

حادث مأساوي جديد شهدته ملاعب الكرة القدم، ولكت هذه المرة في الجزائر، خلال مباراة جمعت نادي مولودية سعيدة مع نادي معية وهران، في الدور الجزائري لكرة القدم.

وفي التفاصيل، فقد توفي لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري، سفيان لوكار، السبت، إثر سكتة قلبية تعرض لها خلال المبارة، ونقلت وسائل إعلام جزائرية الخبر مرفقا بمقطع فيديو، يوثق محاولات إسعافه من قبل الفريق الطبي على أرضية الملعب.

وتوفي لوكار بالملعب بعد فشل محاولات الفرق الطبية للناديين إسعافه على شريط التماس في أرضية الميدان، حيث أوقف الحكم اللعب في انتظار إسعاف اللاعب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يتعد الـ30 سنة.

وساد حزن كبير بين لاعبي الفريقين، حيث وثقت مقاطع فيديو بكاء الجميع إثر تأكد خبر مفارقة اللاعب الحياة.

من جانبه صرح مدرب مولودية سعيدة، العربي مرسلي، في حديث لقناة الهداف المحلية، أن اللاعب لم يكن يشتكي من أي أعراض قبل المباراة وخلال التدريبات، بل وحتى خلال اللقاءات التسع التي خاضها الفريق ضمن مباريات الدوري الجزائري.