الكشف عن محادثة خاصة بين فائق حسن وأصالة على واتس آب .. توقع إسمها على هاتفه

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - أهدت الفنانة السورية ” أصالة ” زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” أغنيتها الجديدة ” حنين ” والتي هي من كلماته معربة عن مدى حبها له .

فنشرت أصالة مقطع من الأغنية عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها بكلمات رومانسية : ” بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي متله عمّري ما شفت .. بدّي أهديها للطّيابة وللشّهامة الّلي بروحك .. أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها ” .

وتابعت : ” شكراً حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك .. شفيتني .. دلّلتني .. راعيتني .. وولا لحظة منّي يئست .. ولعندك جبتني .. بهدي الغنيّة لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيي كلّها .. كلّي ثقه فيك .. وكلّي محبّة ووّله .. وبأحلى ما عندي عمّ عبّر لك .. صوتي أحلى ما غنّى إلك ” .

وأعادت أصالة إرسال نص التعليق إلى زوجها فائق حسن عبر رسالة له على تطبيق ” واتس آب ” وهو ما كشف عنه فائق بنشر المحادثة التي جمعتهما وظهر تسجيله لها بإسم ” أصالتي الحب الأبدي ” ورد عليها قائلا : ” يا روحي انت وكل الدنيا أنا كتبتها واستوحيتها من كلامك اللي عني بس كنت أعنيك ” .

وأضاف : ” لاني بعمري ما تخيلت في قلب مثل قلبك ولا روح مثل روحك .. أكيد تفاصيلك أبعد من حدود الخيال صعب استحضرها بأغنية ولا حتى بكتاب .. انا أعيش معك قصة خرافية وأحاول استيعاب ما أنا به من سعادة ” .

وكتب فائق حسن في تعليقه على المحادثة التي جمعته بزوجته ونشرها عبر حسابه على إنستجرام : ” حنين .. بيني وبين العشق قصة شك طويلة ! لم أؤمن به يومًا !!! تقمصته مرارًا مثلته بغير اقتناع ” .

واستكمل : ” كذبت وكذبت واقترفت ما اقترفت وها أنا عند بوابة قلعة عشقك الشاهقة أحاول أن أتوب ، أكفر عن ذنوبي بالتقرب لك ، امسح خطاياي بطهرك .. هذا جزء من حوارنا أنا والحنينة المو معقولة ” .