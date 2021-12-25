بحلول عام 2025.. “كولدبلاي” تتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف كريس مارتن، قائد فرقة “كولدبلاي” الموسيقية، خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني جو وايلي، أن الفرقة ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية، وذلك بعد إطلاق ألبومها الـ 12 والأخير في عام 2025.

وقال مارتن: “سيتم إصدار أسطوانتنا الأخيرة في عام 2025، وبعدها أعتقد أننا سنقوم ببعض الجولات الموسيقية فقط”، مضيفاً “قد نقدم بعض الأعمال بالتعاون مع أسماء أخرى، إلا أن فرقة “كولدبلاي” الرسمية ستتوقف عن إنتاج الأعمال الموسيقية الجديدة”.

ويُذكر أن الفرقة البريطانية قد أصدرت ألبومها التاسع “ميوزيك أوف ذي سبيرز” في تشرين الأول، وقد حققت نجاحاً كبيراً في أغنية “Yellow” (أصفر) عام 2000، كما فازت بسبع جوائز “غرامي” وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.