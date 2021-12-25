صابر الرباعي يكشف عن عيب في شخصيته.. وهذا ما قاله عن أبنائه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان التونسي صابر الرباعي، تصريحات أكد فيها أنه ليس إنساناً “كاملاً” كاشفاً عن العيب الوحيد الذي يعانيه وهو أنه شخص مسالم للغاية، وهو ما يجعله مطعماً للبعض.

وأضاف الرباعي، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “حبر سري” الذي يجري عرضه عبر قناة “القاهرة والناس”، أنه متسامح والبعض يستغل هذا رغم أنه شخص يحب البساطة في الحياة ويكره “العنجهية” و”حب السيطرة” و”النفاق” وغيرها من الأمور التي يعاني منها البعض في المجتمع.

وشدد الرباعي، على أنه لن يرضى بأي شخص أن يكون زوجاً لابنته، مبيناً أنه لن يكون قاسياً٬ ولكن سيكون حريصاً على أن يختار لابنته شخصاً مناسباً لها، وأضاف أن هذا الكلام سابق لآوانه ولكن هي أمور سيحرص عليها عند الوصول لها.

وبين الرباعي، أنه لن يكون “حما” صعب بالنسبة لزوج ابنته أو زوجة ابنه، ولكنه سيكون شخصاً جيداً حال كان اختيار ابنه أو ابنته لأزواجهم بطريقة جيدة وبرضا من جانبه، وتابع أنه لن يزوج ابنته حالياً رغم وصولها 20 عاماً قائلاً إنها لازالت صغيرة وتستحق أن تصل لمرحلة الاستقلالية في اتخاذ قرار مثل هذا.

وعن فارق السن بينه وبين أولاده، قال صابر الرباعي، إن الشهرة والنجومية أخذت منه وقتا طويلاً جعلته لا يرى أبنائه الكبار في طفولتهم ويراعي تواجدهم لأنه كان في بداية بناء حياته، أما أبنائه الصغار حالياً فيحاول أن يعوض ما فاته لأنه لا يحتاج حالياً لبناء من جديد وهو ما يجعله يتعرف عليهم لأن السفرات قليلة ومتقطعة.