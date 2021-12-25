شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة: لم أشارك فى مسرحية "عبد الموجود على الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد سلامة عن عدم مشاركته في مسرحية "عبد الموجود على الداونلود" وعلق قائلاً: على صفحة فيس بوك: أعلن أنا الفنان أحمد سلامة عدم وجود أي صلة بيني وبين مسرحية "عبد الموجود على الداونلود" في الوقت الحالي وعدم صحة خبر مشاركتي بالعرض حاليًا.

وتابع: "وصلتي الوحيدة بالعرض هو أني قد تعاقدت مع جهة إنتاج العرض المسرحي "عبد الموجود والداونلود" منذ سنة ونصف وكانت من إخراج صديقي المخرج حسام الدين صلاح ومعي عدد من النجوم منهم الفنان الكبير "علاء مرسي"، لتصوير ليله عرض واحدة فقط علي المسرح ليتم تصويرها بعد ذلك للتليفزيون، وعرضت بالفعل لمدة يومين، ولظروف إنتاجية لم يتم تصويرها ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتى بهذا العرض تمامًا، حتى أمس وجدت بوستر إعلان لنفس العرض وعليه صورتي بصحبة أحد مطربي المهرجانات الشعبية الموقوفين بقرار "نقيب الموسيقيين" الفنان الكبير هاني شاكر ووجدت جدلاً كبيرًا علي مواقع السوشيال ميديا وعلي مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الجهات الإعلامية تتحدث وتكتب بشأن هذا الخبر وعدد من الصحفيين قاموا بالاتصال بي على الهاتف وعدد من القنوات التليفزيونية ليتأكدوا من تفاصيل الخبر ومشاركتي بهذا العرض من جديد، وبالفعل صرحت أنه لا يوجد أي صلة بيني وبين هذا العرض وأنه خبر ليس صحيحًا وقمت بالفور بزيارة المخرج حسام الدين صلاح مخرج عرض مسرحية "عبد الموجود والداونلود" ومنتج العرض وطلبت منهم إيقاف هذا البوستر وأكدوا انهم غير مسؤلين عن هذا البوستر ولم يعلنوا أي خبر أو أي تفاصيل تدل عن مشاركتي بالعرض واعتذروا عما حدث ووعدوني بأنه سيتم نفي الخبر وقمت بالفور بالاتصال بالمستشار الإعلامي الخاص بي الإعلامية "ريهام طارق" لنشر بيان صحفي أعلن فيه عدم وجود أي صله تربط بيني وبين هذا العرض المسرحي الذي يحمل عنوان "عبد الموجود والداونلود" ، وبالفعل اليوم السبت الموافق 25 من ديسمبر الجارى نشر هذا البيان لنفي الخبر.



