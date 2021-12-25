شكرا لقرائتكم خبر عن "نورا".. 54 عامًا على فيلم شهد الطلة الأخيرة لـ كاريمان على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إحدى نجمات زمن الفن الجميل حفرت اسمها وصورتها الجميلة فى وجدان الملايين، إنها الفنانة الكبيرة "كريمان"، ورغم ابتعادها عن الفن منذ سنوات طويلة ورغم أن عمرها الفنى لا يتجاوز 12 عامًا فقط إلا أنها قدمت خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية وتعاونت خلالها مع كبار وعمالقة الفن، إلى أن اختمت مسيرتها الفنية بفيلم "نورا".

عرض فيلم "نورا" لأول مرة منذ 54 عامًا، وبالتحديد فى 25 ديسمير عام 1967، ليشهد الطلة الأخيرة للنجمة كاريمان على الشاشة والجمهور، إذ قررت الاعتزال بعده مباشرة وابتعدت عن الفن والأضواء تماما، وقدم بطولة الفيلم كمال الشناوى ونيللى ونجوى فؤاد وعادل أدهم وكريمان ويوسف وهبى وحسين إسماعيل، وتأليف محمد التابعى، إخراج محمود ذو الفقار.



فيلم "نورا" (1)

يحكى فيلم "نورا" قصة الصحفي (محمود) رئيس تحرير مجلة سياسية، دائماً يهاجم سياسات الحكومة، ودائما يعتقل من قبل البوليس السياسي ويعطي كل إهتمامه لعمله، ولأن سكرتيرته زينب (كريمان) تحبه من طرف واحد، فقد إقترحت عليه القيام بأجازة، أو السهر بعيداً عن العمل، وبالفعل ذهب للسهر مع أحد أصدقائه حتى جمعته الصدفة بـ (نورا)، فتاة خيرة بطبعها وسلوكها، لكنها تعاني من مجموعة مشاكل اجتماعية، تدفعها إلى البحث عن المال، وهى تعيش مع أختها الراقصة وزوجها، يحاول محمود إنقاذها من الانحراف، وتعاني أخت نورا من مرض مهدد لحياتها ولن ينقذها سوى عملية جراحية والتي تحتاج إلى مائة جنيه، فتلجأ إلى محمود لكنها لم تجده وتتوالى الأحداث، حتى تجده ويطلب منها الزواج إلا أنها ترى أنها عقبة فى طريق مستقبله بعد ترشيحه لمنصب سياسى، فتقرر الاختفاء من حياته فتلقى مصرعها تحت عجلات سيارة.



فيلم "نورا" (2)