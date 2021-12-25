شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق: مخرجة "حلم حياتى" قالت لى انسى كل اللى قدمته ودورك هنا نقلة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ياسر صادق خلال لقائه في تليفزيون ”الخليج 365”، إنه شعر بالتقصير حينما قابل المخرجة ياسمين أحمد كامل لكى يشارك في حدوتة "حلم حياتى"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، وتجسيد دور الأب، فشعر بالجهل رغم أنه مخرج وممثل منذ أكثر من 30 عامًا، وقال: "أنا رايح معنديش أي رؤية عن التوحد أو التفاصيل وقالتلى جملة أنا عايزاك تنسى كل حاجة أنت قدمتها قبل كده.. العمل ده يكون نقلة كبيرة ليك"، لافتًا إلى أنه بدأ يستوعب حينما تعمق في الشخصية وبدأنا البروفات.

وأضاف ياسر صادق أن الشخصية كانت صعبة، وأخذ روح هذه الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وطريقة تعامله مع الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، فهو أعلى قامة في مصر يتعامل بكل حب وحنيه مع الأطفال.

حكاية "حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.