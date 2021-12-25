نجم من نجوم التسعينات يتعرض لوعكة صحية شديدة وينقل إلى المستشفى

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - تعرض المطرب المصري ” أحمد جوهر ” إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي لتلقي العلاج اللازم يوم الثلاثاء الماضي .
وقال ” يوسف جوهر ” شقيق المطرب أحمد جوهر في تصريحات صحفية أن شقيقه يعاني من فقر في الدم وتم نقله إلى المستشفى حيث وضع تحت الملاحظة لمدة ساعات .
وأضاف أنه تم نقل دم إلى شقيقه أحمد جوهر وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن حالته الصحية التي أصبحت مستقرة بالوقت الحالي .
يذكر أن أحمد جوهر يعد من أشهر مطربي جيل الثمانينات والتسعينيات .. وله أربعة ألبومات هي ” إصحى ” و ” هايل ” و ” شبكني الهوى ” و ” حاسب ” .
والتقى أحمد جوهر بحميد الشاعري بأول ألبوم “هاي كواليتي” الذي احتوى على عدة أغانٍ شبابية حققت شعبية كبيرة لدى شباب التسعينيات وخاصةً أغنيته الشهيرة ” هات لي قلبك ” والتي أطلقها عام 1991 .
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