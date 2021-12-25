سجن فنان ونجل لاعب كرة قدم بتهمة الترويج للمخدرات

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 05:45 مساءً - تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الفنان التونسي ” نور شيبة ” ونجل اللاعب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم ” الصادق ساسي ” والراقصة ” بثينة بن محمد ” داخل أحد المنازل بالعاصمة تونس.

وذلك لاتهامهم باستهلاك وترويج المخدرات حيث تم العثور بحوزتهم على كميات من مادة الكوكايين المخدرة ومادة القنب الهندي المخدرة بالإضافة إلى عدد من المشروبات الكحولية والخراطيش .

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة والتي اتخذت قراراها بالتحقيق معهم .. وأصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية مذكرة إيداع بالسجن بحق الفنان التونسي ونجل لاعب كرة القدم بينما تم إطلاق سراح بثينة بن محمد بعد التحقيق معها .

يذكر أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة ضد متعاطي المواد المخدرة ويتم تشديد العقوبات إذا تكرر التعاطي .

فاستخدام أو حيازة القنب يعاقب عليها من سنة إلى 5 سنوات سجن وغرامة من 1000 إلى 3000 دينار .. وفي حالة البيع أو النقل أو الزراعة يعاقب عليها بالسجن من 6 إلى 25 عامًا وغرامة من 5000 إلى 100,000 دينار .