شكرا لقرائتكم خبر عن عيلة "سكر زيادة".. نانسى عجرم تحتفل بعيد الميلاد مع زوجها وبناتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نانسى عجرم بعيد الميلاد المجيد برفقة زوجها الدكتور فادى الهاشم وبناتها الثلاثة، حيث نشرت العديد من الصور لهم فى المنزل، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لمشاركة أجواء الاحتفالات العائلية مع جمهورها ومتابعيها، وعلقت على الصور: "عيد ميلاد مجيد من عائلتنا لكم، نتمنى لكم يومًا سعيدًا".

وحازت الصور على اعجاب الكثير من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 60 ألف إعجاب في 15 دقيقة فقط من نشرها، والكثير من التعليقات أيضا، وجاء هذا بعد يوم واحد فقط، من احتفال نانسى عجرم، بعيد ميلاد زوجها فادى الهاشم، والتى نشرت - حينها - مجموعة صور عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام، خلال احتفالها مع بناتها.



حساب نانسى عجرم على انستجرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن نانسى عجرم، سوف تحيى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها فى إحياء الحفل كل من المطرب اللبنانى رامى عياش والمطرب أحمد سعد.

ويأتي ذلك بعد إحياء نانسى عجرم مؤخرا حفل ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي، ونشرت نانسي مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، ظهرت بها بإطلالة من الجلد اللامع، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قصتي مع الجمهور بالسعودية.. حياة وفرح ونجاح".



نانسى عجرم وأسرتها



نانسى عجرم تحتفل بعيد الميلاد مع زوجها وبناتها



نانسى عجرم وعائلتها يحتفلون بالكريسماس

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها السنجل الجديدة "مية وخمسين"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.

وكانت النجمة نانسى عجرم، نفت الأخبار المتداولة عن تقديمها حفلين ليلة رأس السنة فى دبى، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"الأخبار غير صحيحة ياريت محدش يصدق أى خبر عنى غير لو كان نازل على حسابى الموثق".