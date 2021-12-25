شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار مخرجين عن مسلسل عمرو سعد فى رمضان المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر كل من المخرج أحمد خالد موسى عن مسلسل النجم عمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث كان من المفترض أن يقوم خالد موسى بإخراج المسلسل في بداية التحضيرات، إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة بسبب بعض التدخلات من بطل العمل، وقرر الرحيل.

وخلال البحث عن مخرج آخر لإسناد مهمة المسلسل له، تعاقدت الجهة المنتجة مع المخرج حسام على، حيث كان يصور الأخير مسلسلاً دراميًا في السعودية، وبالفعل تعاقدت مع الجهة المنتجة، إلا أن هناك خلافًا في وجهات النظر أدى إلى رحيل حسام على عن المسلسل.

وفى سياق آخر، انتهى فريق عمل مسلسل "الجسر" للنجمة نيللى كريم وعمرو سعد من تصوير المشاهد الأخيرة ليدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن المخرج حسام على كان يصور مسلسل فى مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، والمخرج أحمد خالد موسى يصور حاليًا فيلمًا للنجمة هيفاء وهبى.