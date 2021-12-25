شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى هدية كريسماس.. شوارزنيجر يتبرع بـ25 منزلاً لقدامى المحاربين "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، بمناسبة عيد الميلاد بطريقة مختلفة وبهدايا غير متوقعة، حيث يبدو أنه أراد إحداث فارق في حياة قدامى المحاربين خلال موسم العطلات، وبدلًا من تقديم هدايا عينية وتقليدية، تبرع شوارزنيجر، البالغ من العمر 74 عامًا، بـ25 منزلاً للمحاربين القدامى في منطقة لوس أنجلوس الذين كانوا مشردين ويعيشون فى الشارع، وكشف حاكم كاليفورنيا السابق، عن المنازل كهدية مبكرة لعيد الميلاد، حسبما ذكر موقع people.

وكتب أرنولد شوارزنيجر، فى تغريدة عبر "تويتر"، "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا.. تم تركيب 25 منزلاً تبرعت بهم لقدامى المحاربين المشردين هنا في لوس أنجلوس.. كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها أرنولد شوارزنيجر، الاحتفال بالمناسبات العامة والوطنية معهم، ففي نوفمبر الماضى، حرص النجم العالمى على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى، الذى يوافق يوم 11 نوفمبر، وتحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، بتوزيع بعض قطع البيتزا على كل المحاربين القدامى برفقه ابنه.

ونشر شوارزنيجر – حينها - صورا عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهر فيها وهو يقدم قطع البيتزا، ليوجه رسالة قائلاً "هذا الصباح كنت أستعد للقيام بمهمة يوم المحاربين القدامى، الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، توقفت فى مكان البيتزا المفضل لدى، وحصلت على البيتزا لجميع رجالنا ونساءنا العظماء فى صف المحاربين القدامى، وكان لدى أفضل وقت لشكرهم جميعًا على خدمتهم، لن تكون أرض الفرص للمهاجرين مثلى بدون قدامى المحاربين الرائعين لدينا، من فضلك اشكر المحاربين القدامى الذين تعرفهم، ليس فقط اليوم، ولكن كل يوم".

وفي سياق آخر، يشار إلى أن جوزيف باينا، نجل أرنولد شوارزنيجر، كشف - فى وقت سابق - عن سبب عدم استخدامه اسم والده، وذلك خلال مقابلة مع E!، حيث قال إنه "يريد أن يبني نفسه بنفسه ويشكل مسيرته المهنية في التمثيل ومجال العقارات"، مضيفا أن "والده له تأثير كبير في حياته ومهنته، خاصة وأنه سبب عمله في مجال التمثيل واللياقة البدنية، لكنه يضع في أولوياته أن يبني نفسه".

جوزيف باينا يحاول جاهداً إعادة أمجاد والده النجم الكبير ارنولد شوارزنيجر فى مجال كمال الأجسام، وذلك بعدما قام خلال الفترة الأخيرة بتقليد حركات لوالده بعد فترة من الغياب، حيث سبق وفاجأ متابعيه على السوشيال ميديا العام الماضى، حينما نشر أكثر من صورة له ذكرت الجميع بوالده حينما كان فى سنه، وهو ما حصل بالفعل مؤخراً مع صور جديدة نشرها دفعت موقع ديلى ميل وغيرها من المواقع لتسليط الضوء على الابن مؤكدة أنه بات يشبه أباه إلى حد كبير.