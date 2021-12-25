شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء كوميدية بين أبطال "تماسيح النيل" أثناء التصوير قبل عرضه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" من تصميم أفيشات الفيلم التي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرا.

سليمان عيد



ويزو وخاطر ويزو وخاطر

هنا مهنى وخاطر

وحدثت خلال جلسة التصويت كثير من المواقف الكوميدية بين أبطال الفيلم خاصة بين الفنان مصطفى خاطر والفنانة ويزو وكل من الفنانين كريم عفيفي وهنادي مهني.

مصطفى خاطر وكريم عفيفى



محمد جمعه محمد جمعه

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة، وهو من بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.