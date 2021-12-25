شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجه النجم الكويتى عبد الله الرويشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت زوجة النجم الكويتى عبد الله الرويشد، إقبال خالد صالح الرويشد، اليوم السبت، بعد معاناة مع المرض الذي دهور حالتها الصحية في آخر أيام، ثم دخلت المستشفى لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة.

وأحيا عبد الله الرويشد، حفلا غنائيا بموسم الرياض الأربعاء الماضى، وقدم باقة من أجمل أغانيه كما أحيا مؤخرًا حفلاً في إكسبو 2020 دبي، وأعرب عن سعادته بالحفل، وقال:" عندما دعيت للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، كنت سعيدًا جدًا لأن هذا الحدث الدولي هو انعكاس مثالي لتنوع الثقافات، كما أنه من المهم أن يشارك الفنانون العرب في مثل هذه الأحداث الكبرى لإظهار ثقافتنا المتميزة لبقية العالم".

يذكر أن آخر أعمال "الرويشد" أغنية "التقينا"، كلمات علي مساعد، ألحان عبدالله الرويشد، توزيع محمد علي، مكس وماستر إيهاب نبيل وتامر حسن وعلاء عبدالحميد.