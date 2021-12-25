شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وعبد المنصف يحتفلان بالكريسماس فى أجواء عائلية مع ابنيهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لقاء الخميسى على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد برفقة زوجها محمد عبد المنصف وأبنائهما فى أجواء عائلية، حيث نشرت صورًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرا فيها وهما يرتديان جميعًا ملابس باللون الأحمر ومزينة بشجرة عيد الميلاد ونقوش تتناسب مع أجواء الكريسماس.

وعلقت لقاء الخميسى، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "عيد ميلاد سعيد"، وأرفقتها بإيموجى شجرة عيد الميلاد، فيما ظهرت لقاء وأحد أبنائها وهما يحملان كلابهما الصغيرة فى إحدى الصور، وفى صورة أخرى، جلس عبد المنصف على الأرض حاملًا أحد الكلاب بدلًا من لقاء، بينما توسط شجرة عيد الميلاد الخلفية فى صور العائلة.



حساب لقاء الخميسى على انستجرام



لقاء الخميسى واسرتها



لقاء الخميسى واسرتها

في سياق آخر، كشفت الفنانة لقاء الخميسى أثناء استضافتها مع أبطال حدوتة " حتة من القمر " إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" عن أصعب المشاهد، إذ قالت: من أصعب المشاهد التى قدمتها مشهد المواجهة مع والدتى ومشهد الفراق بينى وبين حبيبى الذي قام به محمد العمروسي بالرغم من كونى أحبه، وكذلك مشهدي مع نفسي وأنا صغيرة في المرآة، كل تلك المشاهد تعتبر صعبة بالنسبة لى، فشخصية قمر تعتبر بنى آدمة حقيقية ولكن ضغطوا عليها إلى أن كرهت نفسها وكرهت كل من يحيط بها .

وقدمت الفنانة لقاء الخميس خلال حكاية " حتة زى القمر" معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر ، والمسلسل بطولة كل من: الفنانة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى .

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي أيضا، فى بطولة مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.