شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو دياب تسجل أول أغانيها فى الاستوديو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجل جنا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، أول أغانيها، حيث شاركت ابنة الميجاستار، مقطع فيديو وصور مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه داخل الاستوديو أثناء تسجيل أول أغانيها.

ولاقت الصور والفيديوهات التي نشرتها جنا عمرو دياب، وهى تسجل أغنيتها الجديدة، تفاعلاً كبيرًا من متابعيها عبر السوشيال ميديا، مشيدين بجمال صوتها.



حساب جنا دياب على انستجرام

كانت جنا قد شاركت والدها الغناء فى أغنية "جميلة" من ألبومه "سهران"، وذلك فى أول تعاون بينهما فى الغناء والتلحين، فى أغنية "جميلة"، وقدمت مقطعا باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتقول كلماتها ياللي عليكي العين زي القمر وأحلى

ياحلوة الحلوين بيكي الحياة تحلى

ياللي عليكي العين زي القمر واحلى

ياحلوة الحلوين بيكي الحياه تحلا

ملامحك جميلة وكلك جميلة

جميلة جميلة … جميلة جميلة

يابخت اللي تبقي معاه

جميلة جميلة … جميلة جميلة

جميله ما شاء الله

عيونك الغاليين بينورو الدنيا

والضحكة علي الخدين تتحب وفي ثانيه

عيونك الغاليين بينورو الدنيا

والضحكة علي الخدين تتحب وفي ثانيه

ملامحك جميلة وكلك جميلة

جميلة جميلة … جميلة جميلة



جانا دياب أثناء تسجيل الأغنية



جانا دياب فى الاستوديو



جانا دياب تسجل أول أغنية لها

وكانت جنا عمرو دياب، قررت مشاركة تجربتها، مع مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، كما انتقدت مدرستها التي لم تتفهم معاناتها، وكتبت جني رسالة مطولة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تروي بها تجربتها، وتدعم بها من يعاني من نفس الموقف.

حيث كتبت :" إلى كل من يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، وعسر القراءة، والقلق وما إلى ذلك. من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك .. أنت قادر بالطبع ، فلا تشك في نفسك ".