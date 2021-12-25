شكرا لقرائتكم خبر عن ميريهان حسين: دورى فى مسلسل "ستات المعادى" قريب من شخصيتى.. أنا مستقلة وصاحبة موقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ميريهان حسين إن دورها فى مسلسل "ستات المعادى" الذى تقدم من خلاله شخصية فاتن المكافحة قريب من شخصيتها فى الحقيقة، مشيرة إلى أنها شخصية قيادية وصاحبة موقف ولها رأى فى كل شيء تقدمه وفى كل أمر من أمور الحياة.

وأكدت الفنانة الشابة أنها تسعى دائمًا لتقديم الأعمال الفنية التى تبرز دور المرأة المستقلة صاحبة الإرادة والمكافحة والتى تستطيع الاعتماد على مجهودها وبناء نفسها ومشروعها الخاص.

وحققت النجمة ميرهان حسين ردود فعل واسعة بأدائها فى مسلسل "ستات بيت المعادى" والمعروض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية، حيث لفتت انتباه الجمهور بدور "فاتن" الذى تقدمه ضمن الأحداث، وهى شخصية محورية، وتظهر فى دور "عاملة" بأحد المطاعم، واستطاعت ميرهان أن تتفوق على نفسها فى أداء المشاهد، خصوصًا التى جمعتها بـ"مريم" كندة علوش".





وانتهت الفنانة ميريهان حسين خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد ميريهان خلال الأحداث دور صاحبة شركة للأوراق المالية، ويعمل فيها أحمد حاتم وتمتلك شخصية قوية ومستقلة، ومسلسل "أنا وهى" يدور فى 8 حلقات من وإخراج سامح عبد العزيز، كما تعاقدت ميريهان حسين على مسلسل "قلب واحد" أمام النجم هانى سلامة تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2022.

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين قدمت عددا كبيرا من الأعمال الدرامية منها "ماما فى القسم" أمام الفنان الراحل محمود يس و "المغنى" مع الكينج محمد منير وغيرهما ، كما شاركت أيضا النجوم الشباب فى أعمال درامية مميزة مثل مسلسل "ابن حلال" مع محمد رمضان ومع أحمد عز فى مسلسل "الإكسلانس" ومع أمير كرارة فى "حوارى بوخارست" ومصطفى شعبان فى مسلسل "أيوب" ومع عمرو سعد فى "بركة"، وأيضا فيلم "الهرم الرابع" الذى حقق نجاحا.