شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للنجم محمد صبحي بجامعة المنصورة فى إطار احتفالات اليوبيل الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف كلية التجارة بجامعة المنصورة النجم محمد صبحي في ندوة بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان"، وذلك يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الحالي الساعة الواحدة ظهرًا.

تأتي الندوة في إطار احتفالات جامعة المنصورة بمرور 50 عام علي إنشائها 1972 م "اليوبيل الذهبي"، وسوف يلتقي النجم الكبير محمد صبحي بطلبة الجامعة من للحديث عن الفن والثقافة وكيفية بناء الإنسان ويناقشهم في أفكارهم وأحلامهم المستقبلية ليستفيدوا من خبرته.



ندوة محمد صبحي

وجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي سوف يستأنف موسم جديد لمسرحيته "نجوم الظهر" بعد نجاحها في الموسم الأول ورفع لافتة كامل العدد ، والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن ، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.