شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد عن شائعة انفصاله عن زوجته إيمى: كلام فارغ وناس فاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم حسن الرداد، ما تردد عن شائعة انفصاله عن النجمة إيمى سمير غانم، والذى تداوله رواد مواقع السوشيال ميديا، في الساعات الماضية، مؤكدًا لـ"الخليج 365"، أنه كلام سخيف وفاضى، متابعًا: "ماورهومش غير القرف وسيرة الناس".

وأشار الرداد، أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة "في نص الليل"، والذى يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، ومنهم ريم مصطفى محمد عبد الرحمن توتة، وغادة عادل، وهى من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وفى سياق آخر، نشر الفنان حسن الرداد صورًا جديدًا، يرتدي فيها "جاكيت جينز" مرسوم عليه صورة "فطوطة" أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوب عليه كلمته الأشهر "أنستونا"، وعلق الرداد على الصور: "الأسطورة" .