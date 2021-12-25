شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع عربة قطار من أجل عرض مسرحية "مسافر ليل" لصلاح عبد الصبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع العرض المسرحي "مسافر ليل"، عرض موسم جديد من المسرحية على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية لمدة 15 يومًا، ويقام العرض يوميًا فى تمام الساعة 5.30 مساء .

العرض من بطولة الدكتور علاء قوقة وجهاد أبو العينين والفنان حمدي عباس ومن ألحان وموسيقى محمود زاكو والملابس لأميرة صابر ومساعد المخرج محمد حلمي ومخرج منفذ محمد زكى وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقى، والمسرحية من تأليف الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور.

"مسافر ليل" من أهم المؤلفات الشعرية للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، وتعد من أهم الأعمال التى أحدثت جدلاً كبيراً عقب عرضها، وهى كوميديا سوداء حاول من خلالها المؤلف أن يظهر السلطة بكل أشكالها السياسية والاجتماعية والدينية، محاولاً تسليط الضوء على احتدام الصراع بين الإنسان والمجتمع، والإنسان والسلطة، واغتراب الإنسان عن واقعه، ويهدف العمل فى النهاية إلى إظهار قمع حقوق الإنسان عموما، وبالأخص فى البلدان النامية منها العربية، حيث تحاول السلطة فيها تعميق الفجوة بين الفرد والمجتمع بهدف إعاقته كليا عن المشاركة فى مجتمعه .