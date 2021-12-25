فن ومشاهير

تصنيع عربة قطار من أجل عرض مسرحية "مسافر ليل" لصلاح عبد الصبور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع عربة قطار من أجل عرض مسرحية "مسافر ليل" لصلاح عبد الصبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع العرض المسرحي "مسافر ليل"، عرض موسم جديد من المسرحية على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية لمدة 15 يومًا، ويقام العرض يوميًا فى تمام الساعة 5.30 مساء .

269848795_1295899437503812_7506189386927137362_n

 

 

269699897_1295899427503813_1124377558661180360_n

 

العرض من بطولة الدكتور علاء قوقة وجهاد أبو العينين والفنان حمدي عباس ومن ألحان وموسيقى محمود زاكو والملابس لأميرة صابر ومساعد المخرج محمد حلمي ومخرج منفذ محمد زكى وديكور وإخراج محمود فؤاد صدقى، والمسرحية من تأليف الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور.

"مسافر ليل" من أهم المؤلفات الشعرية للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، وتعد من أهم الأعمال التى أحدثت جدلاً كبيراً عقب عرضها، وهى كوميديا سوداء حاول من خلالها المؤلف أن يظهر السلطة بكل أشكالها السياسية والاجتماعية والدينية، محاولاً تسليط الضوء على احتدام الصراع بين الإنسان والمجتمع، والإنسان والسلطة، واغتراب الإنسان عن واقعه، ويهدف العمل فى النهاية إلى إظهار قمع حقوق الإنسان عموما، وبالأخص فى البلدان النامية منها العربية، حيث تحاول السلطة فيها تعميق الفجوة بين الفرد والمجتمع بهدف إعاقته كليا عن المشاركة فى مجتمعه .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا