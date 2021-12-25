شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "حلم حياتى" على dmc.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، اليوم السبت على قناة dmc، والتى تقوم ببطولتها الفنانة مايان السيد، ويوسف عثمان، فى تمام الثامنة مساء، حيث تدور أحداث كل حكاية في إطار 10 حلقات متصلة وتعاد الحلقات 3 مرات يوميا عبر قناة DMC DRAMA ويتوافر المحتوى حصريًا عبر منصة watch it.

وتدور الحكاية حول فتاة جامعية تدعى "خديجة" عمرها 19 عام وتعاني من التوحد، ويسبل لها العديد من المشاكل مع شقيقتها وزميلاتها في الدراسة بسبب التنمر كما تعتبر أختها أنها حصلت على كل اهتمام الأسرة دون الاهتمام بها، وتحاول "خديجة" التفوق في التمثيل من خلال المشاركة في فريق التمثيل بالجامعة وتحاول من خلال التمثيل والمشاركة بمسرح الجامعة للتفوق والخروج من دائرة التنمر ومع كثرة حالات التنمر يسعى والدها للحصول على حقها بالقانون ورفع قضية ضد زملائها المتنمرين.

"حلم حياتى" كانت تحمل اسم "إنسان مميز" قبل تغييره، وهى بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.