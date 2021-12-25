مايا دياب عن احتفالات الكريسماس: "هذه السنة بلدي موجوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

وقالت مايا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنها كل عام تكتب أمنية في الكريسماس، لكن هذه السنة بلدها موجوع، على حد قولها.

وفي التغريدة كتبت مايا: "كل سنة نكتب لائحة أمنيات، بس هذه السنة الغصة كبيرة، لأن بلدي موجوع، وشعبه عم يعيد بالقلة، وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شيء".

وأضافت: "أمنيتي الوحيدة بالميلاد إن الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني".

وطرحت مايا دياب مؤخرًا أغنيتها باللهجة المصرية "الكعب العالي" على طريقة الفيديو كليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

الأغنية من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة.