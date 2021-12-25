فن ومشاهير

16 فنانا وأشباههم.. عادل إمام وعمرو دياب وهيفاء ونانسي وغيرهم.. من أكثرهم شبها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ما نشهده الفترة الأخيرة الماضية يمكن أن نُطلق عليه "موضة أشباه الفنانين"، حيث ظهر على الساحة الفنية الكثير من الأناس العاديين الذين يشتركون في الملامح مع بعض نجوم الفن.

الأمر لم يتوقف على تناقل صور بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل صار الكثيرين منهم ضيوفا على البرامج التليفزيونية، وصارت أخبارهم مادة للصحافة الفنية، كما أن أحدهم شارك في عمل فني.

كما أن هناك عدد من نجوم الفن التقوا بمن يشبهونهم والتقطوا صورا معهم، وزد على ذلك أن الفنان أحمد حلمي مثلا حضر حفل زفاف شبيهه.

وتختلف الآراء حول غالبية أشباه الفنانين، فالبعض يرى أن فلانا يُشبه النجم فلان، والبعض الآخر يرى أن نفس الشخص لا يُشبه الفنان من قريب ولا من بعيد.

ويقول المثل "يخلق من الشبه أربعين"، فهل ينطبق ذلك على هؤلاء بالفعل؟ أعلاه ألبوم صور للفنانين وأشباههم.

محمد يوسف

محمد يوسف

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