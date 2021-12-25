بعد غياب سنوات.. داوود عبد السيد ضيف "في المساء مع قصواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل المخرج الكبير داوود عبد السيد، ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة "cbc"، يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية، وذلك بعد غياب سنوات عن الإعلام المصري.

وخلال حلقة برنامج "في المساء مع قصواء"، والذي يذاع عبر قناة CBC، يتحدث المخرج الكبير بجرأة عن سيرته المهنية، بدءا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها، وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما يروي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية. ويتطرق داوود عبد السيد لفلميه "الصالعيك" و"الكيت كات"، وسر اختياره وإصراره على أن يكون دور "الشيخ حسني" من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم "الصعاليك" وإسناد الدور لعبد العزيز.

كما يتحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه "مواطن ومخبر وحرامي"، وكذلك كواليس فيلمه "رسائل البحر" الفائز بجائزة أهم ١٠٠ فيلم من مهرجان دبي.

المخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد المخرجين المبدعين في تاريخ السينما المصرية، بأعماله في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل"الكيت كات"، "أرض الأحلام، "أرض الخوف"،"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.