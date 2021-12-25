"أنا أسعد بنت في العالم".. دانييلا رحمة تحتفل بالكريسماس مع أسرتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة دانييلا رحمة، مع أسرتها بعيد الكريسماس.

ونشرت "دانييلا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا مع أسرتها أثناء الاحتفال بالكريسماس، وعلّقت: "عيد الميلاد مع أخي الصغير والعائلة.. رأيته أخيرًا بعد عامين ونصف.. أنا أسعد بنت في العالم".

أضافت: "عيد ميلاد مجيد للكل.. أتمنى أن تكونوا دائمًا محاطين بأحبائكم".

وفي الكريسماس يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس في 7 يناير، ويتبادلون الهدايا والتهاني.

وعُرض مؤخرا للنجمة دانييلا رحمة مسلسل "للموت" من ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر، وﺗﺄﻟﻴﻒ نادين جابر، مع النجوم: ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية، ورنده كعدي وغيرهم.