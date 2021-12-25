رانيا يوسف تخضع لجلسة تصوير جديدة.. وجمهورها: "أحلى ست في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت رانيا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأحمر.

وانهالت التعليقات من الجمهور على رانيا يوسف، وجاءت كالتالي: "قمر الله وأكبر، أنتي قمر، قلبي، جميلة، بسكوتة مصر، الحب كله، أحلى ست في مصر، دايما أخر شياكة، قمر حبيبتي" وغيرها.

يذكر أن رانيا يوسف حضرت مؤخرا المؤتمر الصحفي لمسلسل "الماليك"، بأحد الفنادق الكبرى.

وكان بين الحضور من الفنانين أبطال العمل، كل من: رانيا يوسف ومحمد لطفي ورامي وحيد ومحمد سليمان وعمر حسن يوسف والمؤلف هشام هلال.

مسلسل "المماليك" بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.