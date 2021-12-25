فيديو وصور.. نجم برشلونة يتزوج من فتاة مغربية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، أول أمس الخميس، بعقد قرانه على فتاة عربية مغربية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه ديمبيلي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء “زفة” على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التي حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا.



