مذيع عراقي يحرج منة عرفة أمام زوجها: باركتِ لخطيبك السابق؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2021 1:45 مساءً

أثار المذيع العراقي نزار الفارس، الجدل بعد استضافته الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، لمناقشتهما عن أزمة انفصالها الأخيرة بسبب تصوير مشهد بمسلسل “فيلا 101” مع الفنان محمد نجاتي.

ووجه الإعلامي المثير للجدل، سؤالا محرجا إلى الممثلة الشابة، خلال اللقاء قائلًا: “باركتِ لخطيبك السابق البلوغر علي غزلان على زفافه؟، فردت منة عرفة: ماينفعش تسألني السؤال ده.. أنا زوجي قاعد جنبي”.

من جانبه، قال محمود المهدي، خلال لقائه هو ومنة عرفة في برنامج “مع الفارس”: “مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لأن الموضوع وصلي غلط، وأخبروني إن محمد نجاتي هيشيلها”.

كما تابع “أنا بطبعي راجل شرقي، ومش عندي مانع في عملها بالتمثيل، ولكن في بداية علاقتنا اتفقنا على بعض الخطوط الحمراء”.

وكان الثنائي أعلنا انفصالهما في وقت سابق بعد أيام قليلة من عقد قرانهما، ليعودا بعد يومين فقط قبل أن تعلن أمها ثانية عودتها وانتهاء الخلاف بينهما، ما عرض الثنائي لوابل من الانتقادات واتهامهما بالبحث عن الشهرة.

يشار إلى أن نزار الفارس إعلامي عراقي يعرف عنه طرح الأسئلة المحرجة والمثيرة في آن واحد، وكان قد أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل مع بداية العام الجاري إثر مقابلته الشهيرة مع رانيا يوسف في رأس السنة، إذ اندلعت الأزمة بينهما إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته المقابلة، والتي أطلقت فيها الفنانة المصرية العديد من التصريحات المثيرة للجدل، وعرضتها لهجوم شديد.