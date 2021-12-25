في أحدث ظهور لها .. والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل خطوبة إبنتها هناء

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى ” هناء ” .

وظهرت هيفاء وهبي في الصور برفقة شقيقتها العروس وعريسها ” إيدي بارودي ” وعائلتها ووالدتها في أحدث ظهور لها .

وكتبت هيفاء وهبي في تعليقها على الصور : ” حفل خطوبة هانو وإيدي .. أنا سعيدة لوجودي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة .. أحبك أختي . ان شاء الله بتتهنوا يارب ” .

ولاقي ظهور والدة الفنانة هيفاء وهبي تفاعلا من جانب المتابعين والتي خطفت الأنظار إليها بجمالها وإطلالتها .. وعلق العديد منهم على وجه الشبه الكبير بينها وبين هيفاء .