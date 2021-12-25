كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بمجموعة من الصور من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى ” هناء ” .
وظهرت هيفاء وهبي في الصور برفقة شقيقتها العروس وعريسها ” إيدي بارودي ” وعائلتها ووالدتها في أحدث ظهور لها .
وكتبت هيفاء وهبي في تعليقها على الصور : ” حفل خطوبة هانو وإيدي .. أنا سعيدة لوجودي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة .. أحبك أختي . ان شاء الله بتتهنوا يارب ” .
ولاقي ظهور والدة الفنانة هيفاء وهبي تفاعلا من جانب المتابعين والتي خطفت الأنظار إليها بجمالها وإطلالتها .. وعلق العديد منهم على وجه الشبه الكبير بينها وبين هيفاء .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لها .. والدة هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل خطوبة إبنتها هناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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