شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "الاختيار 3" وياسر جلال وصبرى فواز وبدير فى أول المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "الاختيار 3" تصوير أول مشاهد العمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث جمعت المشاهد الأولى كل من الفنانين ياسر جلال، وصبرى فواز، وأحمد بدير.

ويستحوذ "الاختيار 3" على إهتمام الجمهور المصرى، لما يتضمنه من ملفات مصيرية في محتواه الدرامى الذى يقدمه، خصوصًا أن المسلسل بأجزائه الثلاثة قدمت ملفات مهمة عن الجيش والشرطة، فضلاً عن شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض والعرض، بالإضافة إلى مقاربات واقعية وسرد وتوثيق مُتقن لمرحلة دقيقة فى عمر الدولة المصرية، وقد نجح خلال حلقاته فى إيصال عدد من الرسائل والمعانى التى تُبرز للمشاهد معنى وقيمة الاختيار.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، صبرى فواز، أحمد بدير، خالد الصاوى، وعدد كبيرمن الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعًا، وهو من إخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" عرض العام الماضى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، وعدد من الفنانين الشباب.