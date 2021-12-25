شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها وتستعيد ذكريات الطفولة والمراهقة مع العائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة هنا شيحة، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ36، حيث إنها من مواليد يوم 25 ديسمبر 1985، وللحصول على يوم مميز فى هذه المناسبة، أعادت هنا شيحة ذكرياتها مع العائلة بمجموعة الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وتوثق بها أهم اللحظات في حياتها منهم وهي طفلة يحملها والدها ووالدتها، وأخرى برفقة أبنائها، كما ظهرت في صورة ثالثة برفقة شقيقاتها، إضافة إلى صورة من معرض والدها الفنان أحمد شيحة.



هنا شيحة برفقة العائلة يوم الجمعة



هنا شيحة بفستان فضي

وعلقت هنا شيحة علي مجموعة الصور، "اليوم 25 ديسمبر.. هو يوم ولادتى، يمر الوقت بسرعة لدرجة أننا نجد أنفسنا حرفيًا نعيش حياة خاصة بنا.. عندما كنت صغيرة كنت أتخيل الحياة بشكل مختلف دائمًا، وعندما أنظر إلى الوراء، لم افكر أبدًا في أن أصبح ممثلة.. لم أعتقد أبدًا أنني سأكون أمًا عازبة.. الحمد لله على عائلتي".



هنا شيحة في معرض والدها



هنا شيحة باطلاله بيضاء تشبه الأميرات

وأضافت هنا شيحة فى تعليقها على الصور، "أولادي هم ضوء الشمس.. والداي هما العمود الفقري، أخواتي هم رفقاء روحي.. لقد نشأت وسط كتبي التي استفدت منها كثيرًا في سنوات مراهقتي، حيث فقدت متعة كوني مراهقة غضب.. ما زلت مراهقة بالداخل وأتعجب من ألغاز الحياة.. أحب الحياة وأستمتع بعيشها.. لقد ولدت في يوم خاص يحتفل به العالم كله.. أنا محظوظة أنه دائمًا يوم بهيج في عيد الميلاد.. عيد ميلاد مجيد للجميع".



هنا شيحة برفقة ابنيها



هنا شيحة برفقة شقيقاتها

واختتمت تعليقها حول عيد ميلادها، "أنا أشارككم.. أتمنى أن تكونوا سعداء ومبتهجون وتجدوا طريقكم في الحياة..الله وهب الحياة ومعها تأتي التحديات والمسارات عسى أن تؤدي دروبنا إلى السعادة والوفاء".



هنا شيحة برفقة عائلتها