كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة والراقصة ” دينا ” ضيفة مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة .
وخلال اللقاء عرضت على دينا مجموعة من الصور لبعض الفنانات مثل : تحية كاريوكا ونجوى فؤاد ولوسي وفيفي عبده وصوفينار لتتحدث عنهن وتوجه لهن رسائل .
وعند عرض صورة للفنانة ” فيدرا ” عليها أعربت دينا عن عدم حبها لها واصفة إياها بأنها ” شريرة ” وتسببت لها بمشاكل مع حماتها وقت زواجها من المخرج ” سامح الباجوري ” .
فقالت دينا عن فيدرا : ” مبطيقهاش ، مبحبهاش عمري كله ست شريرة وسودة ومش لطيفة .. هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة ” .
وتابعت : ” أنا اتجوزته بعد ما اتطلقت منه ب 10 سنين .. قررت إنها تصاحب حماتي وقلبتها عليا .. هي ست شريرة فأنا بكرهها .. أي حد شر في حياتي مش مضطرة إن أنا أجامل ” .
https://www.facebook.com/watch/?v=473096367499807&t=260
كانت هذه تفاصيل خبر دينا تكشف عن كرهها لهذه الفنانة : ” مبطيقهاش .. ست شريرة وسودة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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