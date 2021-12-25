دينا تكشف عن كرهها لهذه الفنانة : ” مبطيقهاش .. ست شريرة وسودة “

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - حلت الفنانة والراقصة ” دينا ” ضيفة مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة .

وخلال اللقاء عرضت على دينا مجموعة من الصور لبعض الفنانات مثل : تحية كاريوكا ونجوى فؤاد ولوسي وفيفي عبده وصوفينار لتتحدث عنهن وتوجه لهن رسائل .

وعند عرض صورة للفنانة ” فيدرا ” عليها أعربت دينا عن عدم حبها لها واصفة إياها بأنها ” شريرة ” وتسببت لها بمشاكل مع حماتها وقت زواجها من المخرج ” سامح الباجوري ” .

فقالت دينا عن فيدرا : ” مبطيقهاش ، مبحبهاش عمري كله ست شريرة وسودة ومش لطيفة .. هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة ” .

وتابعت : ” أنا اتجوزته بعد ما اتطلقت منه ب 10 سنين .. قررت إنها تصاحب حماتي وقلبتها عليا .. هي ست شريرة فأنا بكرهها .. أي حد شر في حياتي مش مضطرة إن أنا أجامل ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=473096367499807&t=260