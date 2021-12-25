منة عرفة تنفعل على نزار الفارس : ” مينفعش تسألني حاجة زي كده وجوزي قاعد جنبي “

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - نشر الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” عبر قناته على اليوتيوب البرومو الدعائي لحلقة برنامجه مع الفارس والتي سيستضيف بها كلا من الفنانة الشابة ” منة عرفة ” وزوجها الممثل ” محمود المهدي ” .

وظهر في فيديو البرومو انفعال منة عرفة على نزار الفارس بعد توجيه الأخير سؤالا لها حول إن كانت قد هنأت خطيبها السابق اليوتيوبر ” علي غزلان ” على زواجه الذي احتفل به منذ أيام .

لتعلق منة عرفة على هذا السؤال قائلة : ” لأ مينفعش تسألني حاجة زي كده ، أنا جوزي قاعد جنبي ” .. فيما نظر محمود المهدي إلى نزار الفارس نظرة تساؤلية محملة بالدهشة .

يذكر أن محمود المهدي كان قد كشف مؤخرا في ” ستوري ” له عبر حسابه على إنستجرام عن أنه من المقرر إقامة حفل زفافه على منة عرفة في شهر ديسمبر الجاري في حفل يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط .