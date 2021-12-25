مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد طليقته ” غادة عادل “

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل المخرج ” مجدي الهواري ” بعيد ميلاد طليقته الفنانة ” غادة عادل ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورا تجمع مجدي الهواري بغادة عادل كتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وأنت طيبة يا أغلى وأطيب دودو في الدنيا .. كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا ” .

وتابع : ” وتبقى تبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا .. كل فرحة مقسومة لينا تبقي ليها مننا .. تفضل هي أم .. وأحن حضن .. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي ” .

يذكر أنه كانت قد انفصلت الفنانة غادة عادل عن زوجها مجدي الهواري في عام 2018 بعد مرور 20 عاما على زواجهما وإنجابهما ل 5 أبناء .