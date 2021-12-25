“مش خالصة” لـ ويجز وطه فحصي تتصدر الترند في ساعات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح مغني الراب المصري ويجز، ومغني الراب المغربي طه فحصى، المشهور باسم “الجراند توتو”، فى أول تعاون غنائي بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة “مش خالصة” عبر قناة ويجز الرسمية على يوتيوب، وتم تصويرها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وتصدّر الكليب التريند الأول على يوتيوب في عدد من الدول العربية واحتل المرتبة 16 عالميا بعد أقل من 24 ساعة على صدوره. الأغنية تأليف ويجز وطه فحصي وتقول كلماتها :

زميلي ما يشوفوا نفسهم مش شايفين غيرنا

بسأل نفسي

إيه اللي يخلي الاخصام كارهينا

طب ع الكل الشغلة دي مش خالصة

شمال أفارقة تقول الباقي خرسة

سبني اطوطو

اكسر قفصو برجلي ف صدره سبارتا

وابعتو ماربيا خلي عليا الحرقة

زميلي جت تحت رجولنا عشان بايعنها

‎طب ع الكل الشغلة دي مش خالصة

‎شمال أفارقة تقول الباقي خرسة

سبني اطوطو

‎اكسر قفصو برجلي ف صدره سبارتا

وابعتو ماربيا خلي عليا الحرقة

طب عالكل الشغله دي مش خالصه

لا متفوتشي زميلي لا متفوتنيش

‎Gucci جبت من فاس جبت التاج جبتي

فكني من يوم م طلعنا والأعداء مبتسكتش

وانا سهران بفرك دايماً شغال ومبقعدشي

واعذروا طبعي الأناني

من جهة أخرى انطلق عرض مسلسل “بيمبو”، الذي يشارك في بطولته ويجز على منصة “شاهد”، وهو إخراج عمرو سلامة وعمر رشدى، فكرة محمد أديب، وشاركه فى كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقى وعبدالعزيز النجار، ومن بطولة أحمد مالك، وهدى المفتى، ، وملك الحسينى، وسليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومى فؤاد، رزان مغربى، سينتيا خليفة وآخرون.

ويقدم “ويجز” فى هذا العمل أول دور تمثيلي له، وقال ويجز في تصريحات صحافية، إن الشخصية التي يقدمها محورية، ويحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكدا أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل فى مشوار التمثيل أم لا.

وعن شخصية جابر، يقول ويجز، إنه شاب من الصعيد، ينتقل إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، وهناك يلتقى ببيمبو، وتحدث بينهما تطورات كثيرة. ويشدّد على أن وجود مصحّح لهجات في موقع التصوير جعله مطمئنا.

وعن العلاقة التي تجمع جابر ببيمبو، يقول، إن “هما لا ينتميان إلى التركيبة المجتمعية نفسها، وبينهما علامات استفهام كثيرة، نحاول فهمها طيلة الأحداث”.

وأكد ويجز أنه لم يشعر يوما بأنه جاهز للتمثيل حتى عرض عليه عمرو سلامة هذا المسلسل، فقرر خوض المغامرة، شرط ألاّ يتعارض ذلك مع فكرة أنه فى الأساس مغنى راب.