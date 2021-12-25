“تيك توك” أكثر المواقع شعبية في 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح “تيك توك” التابع لشركة “بايت دانس” الصينية أكثر مواقع الويب شعبية في العالم خلال عام 2021، متفوقاً على “جوجل”، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

وقالت شركة “كلاودفير” لأمن الويب في منشور بمدونتها إن «تيك توك» احتل مركز الصدارة لأول مرة في 17 فبراير الماضي، ليوم واحد فقط.

كما احتل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة المرتبة الأولى أيضاً في مارس ومايو، ولكنه احتل الصدارة في أغسطس لأيام عدة.

وفي عام 2020، احتل تطبيق الفيديو الاجتماعي «تيك توك» المرتبة السابعة بين أكثر النطاقات شعبية، ما أظهر قفزة كبيرة في شعبيته منذ العام الماضي.